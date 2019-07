Marché Castors- Interdiction de sachets plastiques : Clientes et commercants attendent son application

L’application de la loi, interdisant l’utilisation de plastique d’une certaine taille est bien accueillie par une certaine catégorie de femmes. « Léguett » en main, une dame accrochée par la Radio Sud FM, au marché de Castors n’est pas contre la mesure. Cette dernière, préfère l’utilisation de son récipient traditionnel pour faire son marché.







Tandis que d’autres préfèrent utiliser des plastiques pour des raisons de faciliter dans le transport de certains produits. Elles se disent prêtes à ne plus acheter ces sachets plastiques afin de contribuer à la préservation de l’environnement.







Mais, des commercants à l’image d’Ousmane Diané, vendeur de plastique reste disposer à renoncer à cette activité pour respecter la mesure d’interdiction. « Je suis d’accord avec le Ministre. L’interdiction doit se faire dans les meilleurs délais. La protection de l’environnement est une priorité », reconnaît Diané.







