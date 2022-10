Marché Central au poisson: La Sen'Eau encaisse 22 millions 500 mille FCfa et rétablit l’eau

Après les mouvements d’humeur au niveau du Marché au poisson de Pikine, la situation est enfin débloquée, si l’on en croit le nouveau ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Pape Sagna Mbaye, qui a profité de la tribune de ‘L’Entretien avec Dakaractu’, pour rassurer les acteurs du marché, quant au problème lié à la coupure de l’eau dans le marché.



Au total, c’est un montant de 22 millions 500 mille francs Cfa qui a été débloqué pour faire revenir l’eau dans la boîte. « Trois jours après ma prise de service, je suis tombé sur ce problème que je connaissais déjà. Je me suis rapproché de la directrice de Sen'Eau avec qui j’ai discuté. Elle nous a dit clairement qu’elle comprenait ce qui se passe mais elle a besoin de trésorerie. Elle nous a fait savoir qu’il est nécessaire de donner déjà la somme de 22,5 millions sur les 168 millions d’arriérés de factures qui traînent depuis 2019 », a précisé le nouveau ministre de la Pêche dans l’Entretien.



Pape Sagna Mbaye d’ajouter que le reste de la facture devrait être disponible après des discussions, pour savoir qui se chargera du paiement. Au-delà de ce problème, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime estime que la gestion du marché doit être revue au regard des recettes du lieu de commerce. « Il faut dire qu’au niveau de l’État, la réflexion sera de mise, car l’État n’a pas pour objectif de faire des bénéfices mais plutôt l’accroissement des biens collectifs », considère le successeur de Alioune Ndoye.











LeTémoin

