Marché Fass et ses rues sous les eaux : Les cris du cœur des vendeurs et des usagers des véhicules Fass, la situation est de plus en plus inquiétante avec l'eau de la pluie dans le marché. Vendeuses de petit-déjeuner (ndekki) et vendeurs de viande et poisson ont les pieds dans les eaux. Un phénomène qui ne facilite pas du tout la tâche aux différents acteurs, y compris les clients. Et pour couronner le tout, les usagers des véhicules passent plus de temps sur les routes qu'à leur lieu de travail, à causes des eaux partout, couvrant les nid-de-poule et créant des bouchons énormes sur leur chemin.

Il n’y a pas qu’en banlieue que les populations souffrent de l’abondance des pluies à Dakar. Dans plusieurs quartiers du département-capital du Sénégal, la situation se complique à chaque fois qu'il pleut. Fass est de ceuxlà. Ici, les eaux sont partout ou presque.



Les vendeuses de petit-déjeuner sont dans l'obligation de ne pas vendre car l'eau stagne sur les places où elles installent leurs tables. Et pour qu'un client y accède, pour acheter, il faudra qu'ils pataugent ou procéder par détour pour arriver jusqu'à eux. Or, nombreux sont ceux qui préfèrent ne pas prendre le risque.



Et la situation de la hausse généralisée des prix des marchandises n’aidant pas, ces acteurs renoncent à préparer beaucoup, sachant qu’il n’y aura pas assez de clients pour acheter, confirme une vendeuse de «ndekki».



Certes, il y a de l'eau partout dans le marché, mais ce jeune homme sous le pseudo de «Thiatou Gédiawaye» installé juste à l'entrée du marché de Fass n'a pas assez de difficulté pour vendre ses viandes, même s'il arrive des jours où il ne vend pas.



«J’ai un peu de la chance car je me situe juste à l'entrée du marché ; mais il y a d'autres vendeurs à l'intérieure. De ce fait, quand il pleut, je vends non seulement mes clients mais aussi ceux qui ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du marché à cause de l'eau. Et il m’arrive aussi ne pas vendre parce que ce n'est pas chaque jour que le marché est bon. Je ne rencontre pas beaucoup de difficulté quand la pluie tombe parce que j'ai couvert ma place de façon à ce que l'eau ne me fatigue pas trop. En plus l'eau n'atteint pas mes viandes car ils sont bien gardés». .



Mais cette chance ne souris pas à Khadim Sène qui se situe à l'intérieur du marché et qui perd la quasi-totalité de ses clients quand il pleut. «Certes, l'eau de pluie ne touche pas mes viandes parce qu'ils sont bien gardés dans un frigo, mais je perds la quasi-totalité de mes clients car beaucoup d'entre eux ne peuvent pas traverser l'eau et entrer dans le marché. Et ça devient très difficile, surtout ces derniers jours-ci», reconnait-il.



La pluie ne facilite pas non plus la tâche aux vendeuses de poisson. Bineta Sall commerçante au marché de Fass reviens sur les difficultés d'avoir des poissons.



«Il est très difficile d'avoir des poissons parce que les pêcheurs ne vont pas à la mer quand la pluie tombe. Et il est encore plus difficile quand tu as des poissons restant ; non seulement tu ne les vends pas tous parce qu’il y a des gens qui préfèrent les poissons frais, mais aussi beaucoup de clients n'aiment pas sortir pour faire les marchés sous les eaux. Et ça n’arrange vraiment pas», conclut-elle.



Ce cri du cœur des vendeurs (ses) du marché est partagé par les usagers des transports routiers qui éprouvent d’énormes problème de mobilité urbaine chaque fois qu’il peut. En effet avec les nouveaux chantiers et travaux sur les routes, il y a des trous et nid-de-poule partout et l'eau de pluie stagne dans ces creux, empêchant des véhicules comme les taxis, les cars rapides, les minibus Tata d’emprunter ces artères qui pourtant sont leur chemin habituel. Ils sont obligés de zapper toutes ces routes pour procéder par détour ou passer par les ruelles des devantures des maisons.



Face à cette situation, «il arrive même de passer plus de temps sur les routes que dans son lieu de travail, à cause des eaux de pluie et des bouchons partout», déplorent certains usagers

