Marché HLM : Une voleuse trahie par des caméras de surveillance

Le commerçant Aliou Kébé a reçu dans sa boutique la dame Ndèye F qui vouait se procurer des cheveux naturels. Il lui a présenté les modèles disponibles qui n’agréent pas sa cliente.



Après son désistement, au moment de partir, la mise en cause s’empare furtivement d’un sachet contenant dix sept (17) perruques de cheveux naturels d’une valeur d’1. 300.000 (un million trois cent mille) FCFA.



Le paquet étant destiné à une cliente qui avait déjà passé commande, c’est au moment où celle- ci a envoyé un livreur le récupérer que le commerçant s’est rendu compte de la disparition du produit.



Ayant cherché partout sans trouver le paquet qu’il avait soigneusement gardé, il s’est souvenu de sa cliente qui est passée sans acheter. C’est alors qu’il a eu l’idée de visionner les images de la caméra de surveillance où il a effectivement vu la dame s’emparer du paquet.



Une voleuse qui, plutôt que de quitter les lieux, s’est introduite dans une autre boutique où elle a cherché à user du même stratagème pour accomplir un autre coup. Alors que le commerçant lui cherchait les modèles qu’elle avait demandés, Ndèye F a lestement ouvert un tiroir, subtilisé toutes les mèches de cheveux qui s’y trouvaient avant de disparaitre faisant savoir au commerçant qu’elle ne voulait pas de ces modèles.



Se doutant qu’on venait de lui jouer un coup, lui aussi a visionné les caméras de surveillance et a pu repérer sa voleuse à la recherche de laquelle il s’est lancé.



La voleuse a été interpellée quelques heures plus tard sur les deux voies du marché HLM.

Face aux policiers du poste de police de la commune, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant d’avouer avoir bradé le sachet contenant les 17 mèches de cheveux naturels à une dame rencontrée dans le marché.

Pour justifier son acte, elle a expliqué être une veuve et dans le dénuement. Après être passée aux aveux, elle a été arrêtée et déférée au parquet en attendant d’être fixée sur son sort.