Marché HLM : échauffourées entre policiers et marchands ambulants

C'était plus que tendu hier, au marché HLM, entre les marchands ambulants et les forces de l'ordre. Des échauffourées ont été notées entre les policiers qui lançaient des grenades lacrymogènes et les marchands de tabliers qui répliquaient avec des jets de pierres, informe "L'As".



A l’origine de la bagarre, l’augmentation du prix des étals. A en croire les vendeurs, on leur propose 100.000 FCfa pour la location d'un mètre carré de parcelle. Une somme qu'ils jugent exorbitante à quelques semaines de la Tabaski.



Ainsi, les propriétaires des tables qui bordent les rues du marché Hlm depuis une dizaine d’années, ont tiré à boulets rouges sur le maire qui n'aurait pas respecté ses promesses faites à leur endroit. Même si le marché est occupé de façon anarchique par les vendeurs, ils restent toutefois ouverts aux discussions avec les autorités étatiques, pour trouver une solution.

