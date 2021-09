Marche Noo Lank: 23 manifestants détenus au camp Abdou Diassé, des malades signalés Le Sénégal est il devenu un Etat voyou ? C'est la question qu'il faut se poser au vu des méthodes illégales et scandaleuses utilisées par la police pour retenir indûment les manifestants arrêtés ce vendredi. C'est ce qui est indiqué dans le communiqué envoyé par Noo Lank à Leral.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Septembre 2021 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

Vingt (20) membres de Noo lank, Frapp, Nittu Deug, Africa First, Lcis, sont encore trainés comme des otages depuis leur arrestation, le lieu de leur détention volontairement caché a leurs avocats. Quelle police soucieuse du respect de la loi procéderait avec ces méthodes de la gestapo ?



Nous n'avons aucune nouvelle de nos 23 compatriotes kidnappés depuis 17 heures et détenus présentement au Camp Diassé dont l'accès est systématiquement refusé à notre avocat Me Khoureïchi Ba.



Le camarade Dj Malick, coordonnateur de Luttons contre l'indiscipline au Sénégal (LCIS) demande en vain qu'on lui porte ses médicaments parce qu'il éprouve des difficultés à respirer compte tenu de l'exiguïté du lieu où ils sont retenus en otages. Ces geôliers disent niet.



Voici la liste provisoire des 23 membres arrêtés a la marche de ce vendredi.



-Seydina Mouhamadou Malal Diallo (Noo Lank)

-Askia Mouhammad Touré (Africa First)

-Silvestine Mendy (Africa First)

-Mohammad Ndiaye (Africa First)

-Guy Marius Sagna (Frapp)

-Bentaleb Sow (Frapp)

-Kadijatou Badiane (Frapp)

-Aliou Gérard Koita (Frapp)

-Pape Abdoulaye TOURÉ (Noo Lank )

-Daouda TOGOLA (Noo Lank )

-Babacar DIÉMÉ (Noo Lank)

-Mouhamed GUEYE ( Noo Lank)

-Beyna GUEYE ( Nittu Deug)

-Amadou DIALLO (Noo Lank )

-Mame Diarra GUEYE (Nittu Deug)

-Thierno Mouhamed Sall ( Nittu Deug)

-El Hadj Diop (Nittu Deug)

-Amidou Sow ( Frapp)

-Ousmane Sarr (Nittu Deug)

-Abdou Karim Gueye ( Nittu Deug)

-Khadim Mbacké Sall (urgences panafricaniste)

-Fatou Sow ( urgences panafricaniste)

-DJ Malick (LCIS)





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos