Marché Ocass: Un réseau de trafiquants de faux billets démantelé par la police

Un joli coup de filet a été réalisé au marché Ocass par les éléments du Commissariat spécial de Touba, suite à une dénonciation ! En effet, un réseau de trafic de faux billets de banque a été démantelé par les hommes du commissaire divisionnaire Bassirou Sarr, selon des informations exclusives de Seneweb : 4 faussaires ont été pris en possession de 220.000 FCfa en billets non authentiques.



Selon l’économie des faits, M. Ndiaye se disant marchand ambulant, tentait d’écouler un montant de 170.000 FCfa en faux billets auprès d’un gérant d’un multi-services. Le jeune homme âgé de 21 ans, a été cerné par la police suite à une dénonciation.



Embarqué au Commissariat spécial situé au quartier Dianatou Mahwa, le faussaire a craqué devant les enquêteurs, avant de balancer les 3 autres membres de la bande. Sans désemparer, les éléments de la Brigade de Recherches dudit service ont mis la main sur le cerveau A. Babou; se disant coiffeur et B. M. Mbengue, se disant chauffeur de taxi.



Un piège a été tendu au quatrième membre du réseau pour le ferrer. Ainsi, une commande de 50.000 FCfa en faux billets a été passée auprès de ce marchand ambulant âgé de 20 ans. Arrivé sur les lieux du rendez-vous pour faire la livraison, A. Wade a soupçonné la présence policière, avant de prendre la fuite. Mais le fugitif a été traqué puis interpellé par les policiers.



” Les faussaires passent aux aveux sur procès-verbal et dévoilent leur modus operandi”



Face aux enquêteurs, A. Babou, M. Ndiaye, A. Wade et B. M. Mbengue ont reconnu, respectivement, leur statut de trafiquant de faux billets. Selon eux, le cerveau A. Babou se ravitaillait en billets non authentiques à Dakar, avant de leur remettre leur quota. Ainsi, chacun d’entre eux était chargé d’écouler sa part dans le marché. D’après des confidences faites à Seneweb, ces faussaires ciblaient les services de transfert d’argent. Ainsi M. Ndiaye avouera avoir écoulé une forte somme d’argent durant la période du Magal.



“Le chef de gang verse de chaudes larmes devant les enquêteurs”



Sachant qu’il risque gros, le cerveau de cette mafia très organisée, est conscient de la gravité de son acte. A. Babou a pleuré comme un môme lors de son interrogatoire. Puis, le jeune homme âgé de 20 ans a fait des confidences sur procès-verbal.



” J’ai abandonné les études à cause des difficultés financières. J’ai embrassé, par la suite le métier de coiffeur. Mais je ne me frottais pas les mains. Puis, j’avais décidé de trafiquer des faux billets en vue d’avoir d’argent pour m’inscrire en classe de terminale. Je voulais reprendre les études dès cette rentrée, pour décrocher mon diplôme de baccalauréat ”, lâche-t-il.



Visés pour association de malfaiteurs et trafic de faux billets, les 04 membres dudit réseau ont été déférés ce lundi matin au Tribunal de Grande Instance de Diourbel.











Actunet

