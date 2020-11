Marché Ocass de Touba: Un violent incendie réduit en cendres 4 centres commerciaux

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 09:35

Un incendie d’une rare violence s’ est déclaré au marché Ocass de Touba vers une heure du matin. Et, les flammes n’ont rien laissé sur leur passage. Selon nos confrères de Emedia même si aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée, force est de reconnaître que les dégâts matériels sont lourds. Ils sont inestimables. Pour le moment, le bilan provisoire fait état de 4 centres commerciaux, une centaine de cantines et de tables complètement réduits en cendre. Ce sont, d’après les commerçants, des centaines de millions qui sont parties en fumée.



Jusqu’à l’aube, les soldats du feu peinent à maîtriser les flammes. Mais les commerçants ont déploré l’intervention tardive de ces derniers qui ont rappliqué sur les lieux 3h après qu’ils ont été avisés. Pour le moment, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie.

