Marché Sandaga / Soham Wardini: "L'autorisation de démolition est annulée" Médecin après la mort pourrait-on dire à propos de ce dossier qui avait soulevé, à l’époque, tant de vagues. Oui, le marché de Sandaga a été rasé. Mais, la mairie de Dakar dirigée à l’époque par Soham El Wardini, avait attaqué cette décision en justice. On se rappelle encore le différend entre la Ville et la mairie de Dakar Plateau dirigée le Maire Alioune Ndoye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Septembre 2022

Tout porte à croire que Dame Justice a tranché cette fois-ci en faveur de Soham El Wardini qui a annoncé, jeudi, sur sa page Facebook, que « l’autorisation de démolition du marché Sandaga a été annulée ». Ce n’est pas pour ramener le marché, mais elle crie quand même victoire.



« Le droit est dit. Mieux vaut tard que jamais », se réjouit-elle. « Je suis pour qu’on conserve la mémoire de Dakar. Notre identité, la vieille ville de Dakar, nous devons la conserver. C’est ça qui fait mal dans cette démolition. Et comment prendre cette décision sans nous consulter », disait-elle.



L’ancienne maire de Dakar avait même décidé, l’année dernière de porter cette affaire devant les juridictions. Elle avait tenu à informer l’opinion que ses avocats suivaient la procédure. « Nous allons défendre notre bien jusqu’au moment où on va nous le rendre ou alors on décidera autre chose », avait-elle martelé.

