Marché au poisson de Pikine : l’opération Tabaski finit en queue de poisson Une fête programmée, hier, au marché au poisson de Pikine pour une opération Tabaski, initiée par la direction s’est terminée en queue de poisson.

Et pour cause, des membres du personnel ont dénoncé une discrimination dans cette opération avec le choix de deux fournisseurs, qui pratiquent des prix différents. Le Directeur du marché, Abou Mbaye, venu présider la cérémonie, n’a pas pu accéder aux locaux et a été obligé de rebrousser chemin selon la RFM.

Seynabou Ndao, déléguée du personnel, a fustigé l’attitude du directeur qu’elle accuse de favoritisme et d’avoir « divisé le personnel ».

Pour sa part, Abou Mbaye qui soutient que c’est un seul délégué, sur les 11 désignés dans l’entreprise qui est à l’origine de ce problème. Il a accusé des forces extérieures de manipuler des employés pour l’amener à quitter son poste.



