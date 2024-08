Marché boursier de l'Uemoa : Le Brvm Composite s’est renforcé de 2,0% à fin juin 2024

A fin juin 2024, informe la Bceao, l'indice global, le Brvm Composite, s’est renforcé de 2,0% par rapport à sa valeur à fin mai 2024, pour s’établir à 229,7 points. De même, l'indice des trente valeurs les plus actives, le Brvm 30, lancé en début janvier 2023 en remplacement de l’indice Brvm 10, a progressé de 1,6% par rapport à sa valeur à fin mai 2024, pour se situer à 114,6 points. A la date du 19 juillet 2024, l’indice Brvm Composite a augmenté de 4,1% par rapport à sa valeur de fin juin 2024. De même, l’indice Brvm 30 s’est accru de 4,6% sur la même période.



En glissement annuel, les indices Brvm composite et Brvm 30 se sont améliorés respectivement de 15,8% et 15,1% par rapport à fin juin 2023.



S’agissant de la capitalisation boursière totale, elle s'est accrue de 8,7% par rapport à fin juin 2023 pour s’établir à 19.125,8 milliards. Cette orientation haussière a été imprimée notamment par le renforcement des indices des branches « Services publics » : +22,5%, « Finances » : +17,9% et « Industrie » : +10,5%, amoindri par les branches « Agriculture » : -28,3%, « Transport » : -17,1% et « Distribution » : -8,7%. Dans le détail, la capitalisation des actions a progressé de 14,9% à 8.545,5 milliards et celle des obligations de 4,1% à 10.580,2 milliards.



Adou FAYE