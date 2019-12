Marche contre la hausse de l’électricité : Guy Marius Sagna devant le doyen des juges ce jeudi Après le professeur Babacar Diop, Malick Diao Biaye et Ousmane Sarr, hier, c’est au tour de Guy Marius Sagna et de 4 autres de leurs camarades arrêtés après leur marche contre la hausse du prix de l’électricité, le 29 novembre dernier, de faire face au doyen des juges, ce jeudi. Leurs avocats ont d’ores et déjà annoncé qu’ils vont introduire une demande de liberté provisoire après leur audition.

