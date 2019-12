Marche contre la hausse de l’électricité: Le préfet dit niet

Jeudi 19 Décembre 2019 à 20:35

Les choses risquent de s’embraser ce vendredi 20 décembre 2019 à la place de l’Indépendance. Le préfet de Dakar vient de donner son verdict. La manifestation contre la hausse du prix de l’électricité et la libération de Guy Marius Sagna et Cie est interdite.



Les Forces politiques démocratiques et citoyennes regroupées autour du Collectif dénommé « Noo Lànk » vont devoir faire face aux forces de l’ordre demain, lors de leur marche contre la hausse du prix de l’électricité et la libération de Guy Marius Sagna et ses co-accusés.



Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb a interdit le rassemblement pacifique dudit mouvement de ce vendredi 20 décembre 2019 à la Place de l’Indépendance pour les motifs suivants :



– Concomitance avec une autre manifestation déclarée par les mêmes personnes engendrant de réelles menaces de troubles à l’ordre public.



-Risques d’infiltrations par des individus mal intentionnés



-Entraves à la libre circulation des personnes et des biens et à l’accès des services publics et privés névralgiques.



-Non-respect de l’arrêté N 7580



Par conséquent, termine le communiqué du préfet de la capitale sénégalaise, « toute violation de cette interdiction sera punie des peines prévues par la loi ».

