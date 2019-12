Marche contre la hausse du prix de l’électricité : Guy Marius Sagna et compagnie face au procureur ce mercredi Guy Marius Sagna et les 8 autres personnes arrêtées vendredi dernier pour une marche non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité devront être présentés au Procureur ce mercredi matin. L’activiste et les autres prévenus ont fait l’objet de deux retours de parquet dans le cadre de cette affaire. Ils auraient d’ailleurs entamé une grève de la faim. Poursuivis pour manifestation interdite, trouble à l’ordre public, entre autres, ils risquent le mandat de dépôt.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos