Marche contre la hausse du prix de l’électricité: L’ancien juge Dème magnifie la mobilisation et demande aux Sénégalais de ne pas lâcher L'ex-juge Ibrahima Hamidou Dème a participé à la marche d’hier, vendredi, contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2019 à 11:06 | | 3 commentaire(s)|

« Cette mobilisation a montré que les Sénégalais savent lutter pour réclamer ce qui leur revient de droit. Ils nous demandent de faire un sacrifice. Est-ce eux font des sacrifices ?



Le président de la République a acheté un véhicule à 650 millions et plus, près d'un milliard. 307 milliards utilisés pour acheter des véhicules, est-ce que cela est un sacrifice ? », a déclaré le juge Dème.



Et de marteler, « nous devons nous tenir debout comme un seul homme et dire non à l’augmentation du prix de l’électricité et autres denrées de première nécessité ».



