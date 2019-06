Marche contre les propos du 1er Mai de Macky Sall:« Autorisée ou pas, la manifestation aura lieu »

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

La Coalition des syndicats les plus représentatifs de l’éducation regroupés dans le G7, avait annoncé depuis plusieurs semaines, une grande marche le 28 juin à Dakar. Ce, pour protester contre les propos du Président Macky Sall qui, lors de la fête du 1 mai, avait déclaré qu’il est hors de question pour son gouvernement, d’augmenter les salaires des agents de la Fonction publique.



Avant-hier, rapporte EnQuête, les leaders de la G7 ont été auditionnés par le préfet de Dakar après leur déclaration de marche. Mais, jusque dans la soirée d’hier, l’autorité préfectorale n’avait pas encore réagi pour autoriser ou interdire la manifestation à laquelle la plateforme Aar Li Nu Bokk annonce sa participation. Qu’à cela ne tienne, Saourou Sène, un des initiateurs prévient que la manifestation aura lieu. « Nous sommes dans le cadre d’un régime déclaratif. De ce fait, que le Préfet l’autorise ou pas, la marche aura lieu et au lieu indiqué », annonce-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos