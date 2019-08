Marché de Liberté 6: un incendie ravage plusieurs cantines Au moins 8 cantines ont été consumées par les flammes suite à un incendie qui s’est déclaré ce mardi vers 11 h au marché Liberté 6.

Plusieurs dégâts matériels ont été notés et une enquête a été ouverte pour connaître les causes de l’incendie.

6 parmi les cantines brûlées vendaient de la friperie, une autre servait de salon de coiffure et une autre vendait des téléphones portables et des accessoires, selon des éléments des sapeurs-pompiers qui ont circonscrit les flammes assez rapidement.



