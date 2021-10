Marché de Médina Baye: Les commerçants frustrés contre le promoteur, Mouhamed Ndiaye Rahma Les commerçants du marché de Médina Baye, accompagnés de Mame Mbaye Niass, membre de la famille de Baye Niass ont manifesté leur colère contre le promoteur dudit marché Mouhamed Ndiaye Rahma. Aprèsl’exploitation de l’état des droits réels délivré par le service des impôts et domaine de Kaolack, grande a été leur surprise de voir que le terrain a été attribué par voix de bail pour une durée de 30 ans, renouvelable à Monsieur Ndiaye.

Les commerçants du marché de Médina Baye, très remontés contre le promoteur de leur marché ont protesté. « Nous n’accepterons pas cette forfaiture. La boulimie foncière n’épargne même pas la cité religieuse. Comment peut-on, à deux doigts de la grande Mosquée, attribuer plus 5788 m2 à un promoteur qui l’a encore hypothéqué pour 1 milliards 500 millions de FCfa. Après une subvention de 2 milliards de FCfa par l’Etat. Nous ne pouvons pas encore acquerir des cantines à 5 millions de FCfa », a contesté M. Niass.



Ainsi, il estime que c’est le scandale du siècle. Ce matin Puisque, dénonce-t-il, l’opérateur économique Baye Ciss s’est constitué pour les intérêts de Kaolack. « Comment on peut immatriculer un bien public. Surtout, un marché d’une ville religieuse au nom d’un individu qui en aura droit d’usus et fructus », regrette-t-il.



Les petits fils et cadres de la ville sainte ont déploré le comportement de Mouhamed Ndiaye Rahma qu’il accuse d’avoir utilisé l’image du Khalife. L’homme d’affaires aurait invité le Khalife à une journée de prière pour ensuite utiliser son image dans les réseaux sociaux et dans des publireportages.



Les litiges fonciers qui vont crescendo dans la commune de Kaolack, reste un phénomène qui prend de l’ampleur. Ainsi, il a été révélé que les complaintes sont nombreuses. Récemment, les populations de Lydiane sont montées au créneau pour fustiger la main mise de M Ndiaye sur leurs terres. Koutal aussi est sur le même problème. L’acquisition des locaux d’une ancienne banque fait polémique.











