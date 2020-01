Marche de Nio Lank : le préfet de Kaolack interdit la manifestation Alors que le collectif Nio Lank se prépare à manifester ce vendredi sur toute l’étendue du territoire et que le préfet de Dakar a autorisé la manifestation dans la capitale, celui de Kaolack a décidé d’interdire celle prévue dans sa région, ce même jour. Il évoque le trouble à l’ordre public et le non respect des délais dans le dépôt de la demande. Dans tous les cas, les responsables du collectif à Kaolack ont prévu de se réunir incessamment pour voir la position à adopter, selon la RFM.

Vendredi 10 Janvier 2020 à 12:21



