Marche de Nio Lank : très forte mobilisation, des blessés et des arrestations Le collectif Nio Lank a réussi le pari de la mobilisation lors de sa marche d’hier, pour la libération de Guy Marius Sagna et contre la hausse du prix de l’électricité. La forte participation des étudiants lors de cette marche, partie justement de l’université Cheikh Anta Diop pour se terminer au Rond Point de la Poste de la Médina a été remarquée. Mais déjà, à l’Ucad, des heurts ont été notés, créés selon plusieurs sources par des personnes qui ont tenté d’infiltrer la manifestation. Plusieurs personnes ont été blessées et d’autres arrêtées. Les forces de l’ordre qui ont escorté les manifestants tout au long du parcours, n’ont, toutefois, pas communiqué sur le nombre de personnes arrêtées.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2020



