Marche de ce vendredi : le préfet autorise la manifestation, les forces de l’ordre en alerte maximale Le préfet de Dakar a autorisé la marche de ce vendre à l’initiative du collectif Nio Lank, Nio Bagne pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie et contre la hausse du prix de l’électricité.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2019 à 08:46

Une décision prise, sans doute pour éviter tout risque d’affrontement et de débordement. Toutefois, un dispositif sans précédent a été mis en place pour éviter que les manifestants ne sortent du cadre de la marche pour accéder à des zones interdites, notamment le centre de Dakar et les abords du palais de la République.

Tout est, en effet, mis en œuvre pour éviter les failles de la dernière manifestation interdite, qui avait vu Guy Marius Sagna débouler devant les grilles du palais, mettant ainsi à nue tout un système de sécurité.



