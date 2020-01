Marche de cet après-midi : Nio Lank répond aux mises en garde du préfet de Dakar Le préfet de Dakar qui a autorisé la marche de Nio Lank de cet après-midi, a, toutefois, mis en garde les membres du collectif contre tout débordement. Ce à quoi, les responsables de la plateforme n’ont pas manqué de répondre. « Le préfet doit plutôt s’adresser à ceux qui tentent toujours de nous infiltrer pour saboter nos manifestations. Nous sommes un collectif citoyen et responsable. Nous organisons toujours nos marches dans la discipline et le respect de l’heure », a rétorqué Aliou Sané sur la RFM.

