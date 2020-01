Marche de cet après-midi : le G7 n’a toujours pas reçu d’autorisation Alors que le G7 a organisé un débrayage, hier, suivi d’une grève générale, ce jeudi, qui serait assez suivie, le syndicat des enseignants le plus représentatif, n’a toujours pas reçu une autorisation du préfet de Dakar pour sa marche prévue cet après-midi, de la Place de l’Obélisque au Rond point de la RTS.

C’est ce qu’a révélé le Secrétaire général de Sels sur la RFM. Abdou Faty a aussi indiqué que jeudi dernier quand les responsables du G7 sont allés déposer une demande d’autorisation de marche, les travailleurs de la préfecture de Dakar trouvés sur place, ont refusé de prendre le courrier.

« Nous prenons l’opinion à témoin. Avec les camarades, on appréciera, mais ce qui est sûr, c’est que nous n’accepterons pas cette volonté des autorités de confisquer les libertés », a-t-il martelé.

Pour rappel, le G7exige le respect du protocole d’accord signé en 2018 avec les autorités à propos de l’indemnité de logement que l’Etat a accepté de faire passer de 60 à 100 000 francs. La revalorisation du système de rémunération des agents du public est également au chapitre des revendications.



