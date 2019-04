Marché de l'eau: L'ex-ministre de l'Hydraulique Mansour Faye a-t-il favorisé Suez au Sénégal? L’ancien ministre sénégalais de l’Hydraulique Mansour Faye a-t-il favorisé Suez lors de l’attribution du marché de l’eau ? L’hebdomadaire français "Le Canard enchaîné" a révélé jeudi 11 avril, la livraison de cinq camions-bennes pour le ramassage des ordures à la ville de Saint Louis avant l’appel d’offres. Des camions Suez pour la ville dont le maire n’est autre que Mansour Faye lui-même. Les intéressés se défendent de tout conflit d’intérêts.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 17:55

En octobre 2015, la ville de Saint Louis reçoit cinq camions-bennes de la part de Suez. Il s’agit d’un don, d’après la mairie. Les véhicules ne sont pas tout neufs. Quinze ans, d’après un responsable de l’entreprise. Aux commandes de l’opération, Alioune Badara Diop, proche du maire Mansour Faye.



Trois ans plus tard, la commission d’attribution des marchés publics dépendant du ministère de Mansour Faye, décide d’attribuer le marché de l’eau à Suez.



Pour "Le Canard enchaîné" et certains proches du dossier, ces cinq camions-bennes donnés gratuitement ont comme un parfum de corruption. Dans un communiqué, la mairie de Saint- Louis dénonce des accusations sans fondement. Quant à Alioune Badara Diop, il dit avoir eu l’idée de récupérer ces camions en les voyant stationnés dans un dépôt en France. Il souligne : « La mairie a pris en charge les frais de transport des véhicules ».



Suez explique que cette pratique – envoyer de vieux camions en Afrique – « est courante pour la plupart des opérateurs ». Trois ans plus tard, la victoire de l’entreprise face à la Sénégalaise des Eaux (SDE) reste contestée. Car dans son offre pour reprendre le marché de l’eau urbaine au Sénégal, Suez était plus chère que l’opérateur historique.













RFI

