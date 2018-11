Marche de l’opposition : Le FRN réussit le pari de la mobilisation

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Novembre 2018 à 13:36

C’est une foule déferlante qui a manifesté , ce jeudi, de la Place de la Nation à la Rts, à l’appel du Front démocratique et social de résistance nationale (FRN).

La procession, s’est ébranlée, aux environs de 15 heures, de Colobane, en passant Gilbraltar, jusqu’au Triangle Sud, à la Médina, sous haute surveillance policière.

La mobilisation des militants de l’opposition, le PDS et les karimistes, en tête était au rendez-vous, submergeant du coup, les autres partis de l’opposition comme les khalifistes, le Grand parti ou les partisans de Ousmane Sonko.

L’opposition réclame, entre autres, le contrôle du fichier électoral, la désignation d’une personnalité neutre pour organiser la présidentielle.

Ils dénoncent également le système du parrainage des candidatures à la prochaine présidentielle.

La marche du Front démocratique et social de résistance nationale (FRN) a été autorisée par le préfet de Dakar.





Toutinfo.net



