Marché de la dette : 590 661 titres échangés pour une valeur totale de 5, 863 427 milliards de FCFA

L’information est de la Société de gestion et d’intermédiation Impaxis Securities dans sa Revue hebdomadaire du 17 au 21 août 2020. Toutefois, précise-t-on, ce niveau s’inscrit en baisse de 19% par rapport aux flux enregistrés la semaine dernière.



L’obligation à 7 ans de l’Etat de Côte d’ivoire dénommé « TPCI 5.85% 2014-2021 »(TPCI.O18) demeure pour une seconde fois le titre le plus échangé de la semaine avec 98,51% des transactions. Par ailleurs, l’actualité obligataire a été marqué cette semaine par la première cotation des emprunts obligataires « TPCI 5,90% 2020-2030 » (symbole TPCI.O43), « TPCI 5,80% 2020-2027 » (symbole TPCI.O44) et « TPBF 6,5% 2020-2028 » (symbole TPBF.O11).



Ces cotations portent à 71 le nombre de lignes obligataires. Fin de semaine, ajoute la même source, la capitalisation boursière s’établissait à 5 323 514 053 221 XOF.



Quant à l’activité du marché des titres publics, elle s’est déroulée en quatre opérations. «Les émissions de Bons Assimilables du Trésor pour un montant global de 50 milliards XOF ont concerné les Etats de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso quand les Etats du Niger et du Togo procédaient aux émissions d’Obligations assimilables du trésor pour un montant de 50 milliards XOF également. Cette troisième semaine s’est ainsi refermée avec 108 milliards XOF mobilisés par les Etats sur 100 milliards XOF mis en adjudication initialement, soit un dépassement de 8 milliards XOF », renseigne Impaxis.



Elle révèle que les quatre opérations ont enregistré une soumission globale de 232,271 milliards XOF. Les émissions de Bons assimilables de trésor ont recueilli la plus forte soumission avec 116,414 milliards XOF. Le taux de couverture ressort ainsi à 232,27%.

