Marche de protestation : Fatoumata Niang Bâ fustige la démarche irresponsable du F24

« Dans un contexte assez particulier où toutes les forces vives de la nation tr availlent en synergie pour la restauration de la paix sociale, démarche ne peut être plus irresponsable que d’organiser une marche de protestation. Il s’agit sans doute, d’une initiative cynique qui consiste à mettre de l’huile sur feu.



L’invocation du droit constitutionnel à la marche, ne saurait justifier cette manœuvre insidieuse, dont le seul but est de tenter de déstabiliser le pays », a déclaré la présidente du Conseil de Surveillance de l’ASEPEX.



Et, l’alliée de Macky Sall de poursuivre : « A cet égard, nous invitions l’Autorité à faire preuve de fermeté face à ces pyromanes, qui n’ont cure du devenir de notre pays qui s’est engagé résolument sur la voix de l’émergence, grâce aux efforts du Président Macky Sall.



L’Etat doit à juste titre interdire cette manifestation, qui pourrait être source de trouble à l’ordre public et d’insécurité. Il est temps que l’opposition se rende compte que la liberté a comme corollaire la responsabilité. A ce titre, autant elle a le droit manifester, autant les Sénégalais ont droit à la quiétude et à la sécurité. Il est du rôle régalien de l’Etat de garantir cet équilibre ».