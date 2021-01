Marché des émissions de titres publics : 1611 milliards de F CFA à lever au 1er trimestre 2021

Dans une note destinée aux investisseurs, M. Adrien Diouf, directeur de l’Agence UMOA-Titres précise que le programme annuel, le volume global prévisionnel des émissions en 2021 s’élève à 5333 milliards de FCFA, réparti selon les instruments comme suit : - 1 565 milliards en bons du Trésor et 3768 en milliards d’obligations du Trésor.



Sur le premier trimestre 2021, les intentions font état d’un montant provisoire de 1 611 milliards dont 601 milliards en bons du Trésor et 1010 en milliards d’obligations du Trésor.



Ce calendrier prévisionnel indique le volume à mobiliser par chacun des Etats membres de l’Union, en fonction des instruments. Il est élaboré en collaboration avec les Etats, sur la base des mises à jour des programmes tirés de leurs lois de finances et plans de trésorerie.

Oumar Nourou





Source : L’Agence UMOA-Titres a publié le calendrier provisoire des émissions de titres publics pour l’année 2021 et le premier trimestre de l’année 2021. Le volume global annuel à lever par voie d'adjudication se chiffre à 5333 milliards de FCFA en 2021.Source : https://www.lejecos.com/Marche-des-emissions-de-ti...

