Marché des titres publics de l'Uemoa: Le Sénégal lève 82,5 milliards de FCfa

L’Etat du Sénégal a levé vendredi 82,5 milliards de francs CFA sur le marché régional des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), au terme d’une émission par adjudication d’obligations assimilables du Trésor « de maturité de trois, cinq et sept ans », a déclaré mardi le ministère des Finances et du Budget.



« L’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, a levé le vendredi 5 février 2021, sur le marché régional des titres publics de l’UMOA, un montant de 82,5 milliards de francs CFA au terme d’une émission par adjudication d’obligations assimilables du Trésor de maturité de trois, cinq et sept ans », écrit le ministère dans un communiqué.



L’opération financière a été effectuée « dans le cadre de la couverture des besoins de financement de l’année 2021 ». Elle a eu lieu avec la collaboration de l’Agence UMOA-Titres et de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, selon le ministère des Finances et du Budget.

