Marche devant le Camp pénal: les 9 jeunes arrêtés toujours détenus au Commissariat central Les 9 jeunes arrêtés lors d’un rassemblement devant le Camp pénal pour la libération de Guy Marius qui y est toujours emprisonné, sont encore détenus au Commissariat central de Dakar et n’ont toujours pas été entendus selon leur avocat.

Jeudi 2 Janvier 2020

« Ils ont été arrêtés par des éléments des renseignements généraux, toujours en civil, mais qui ont fait appel cette fois-ci à des policiers en tenue pour les interpeler. Ils ont d’abord été acheminés à la police de Grand-Yoff avant d’être transférés au commissariat central de Dakar pour manifestation non autorisée. Mais on ne leur a toujours pas signifié leur garde-à-vue et ils n’ont toujours pas été entendus », a déclaré Me Khoureichi Ba sur la RFM.

