Marche du collectif des enseignants de la Fastef: les manifestants exigent le recrutement de 150 professeurs Le collectif des enseignants de la Fastef a organisé une marche ce samedi, de la Place de l’Obélisque à la RTS. Les manifestants protestent ainsi en faveur du recrutement de 150 professeurs dans l’enseignement comme, ont-ils rappelé, l’avait promis le chef de l’Etat lors d’une réunion du Conseil des ministres en janvier 2014.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Décembre 2019 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif regrette que malgré les directives du président de la République, seuls 368 professeurs ont été recrutés sur plus de 450 et que les 150 autres attendent toujours depuis 6 ans maintenant.



Ils ont exigé le recrutement intégral des professeurs dans les meilleurs délais, sans quoi, ils ont promis de dérouler un plan d’actions dans les prochains jours.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos