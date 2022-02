Marché financier UEMOA : Les intentions d’émissions de titres publics par les Etats évaluées à 4672 milliards FCFA pour 2022

Dans sa note aux investisseurs, M. Diouf estime que le programme annuel d’émissions se répartit en bons du Trésor pour 1 290 milliards de FCFA et en obligations du Trésor pour 3 382 milliards de FCFA.



Sur le premier trimestre 2022, le Directeur d’UMOA-Titres indique que les intentions des Etats se chiffrent à un montant provisoire de 1 543,5 milliards de FCFA dont 655 milliards de FCFA de bons du trésor et 888,5 milliards de FCFA d’obligations du trésor.



Oumar Nourou





Source : Le volume annuel global prévisionnel des émissions de titres publics par les sept Etats de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), excepté le Mali, sur le marché financier régional au titre de l’année 2022, s’élève à 4672 milliards de FCFA, a annoncé aux investisseurs M. Adrien Diouf Directeur de UMOA-Titres.Source : https://www.lejecos.com/Marche-financier-UEMOA-Les...

