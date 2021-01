Marché financier régional : La Générale des Finances perd son agrément

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|

Selon le Bulletin Officiel de la Cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l’Agrément numéro 2010-124 du 17 décembre 2010 accordé à la société La Générale des Finances SA en qualité d’Apporteur d’Affaires sur le marché financier régional est retiré.



Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) fonde sa décision par la nom transmission des informations périodiques , le nom renouvellement de sa caution bancaire, la nom transmission d’un extrait de casier judiciaire et le nom paiement de la redevance annuelle due au CREPMF.

Oumar Nourou





Source : Source : https://www.lejecos.com/Marche-financier-regional-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos