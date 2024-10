Marché interbancaire de l’Uemoa : Baisse de 3,8% du volume moyen des opérations en août 2024

La Bceao informe que les résultats de l’enquête sur les conditions de banque laissent apparaître une quasi-stabilité des taux d'intérêt débiteurs des banques en août 2024 par rapport au mois précédent. Hors charges et taxes, le taux débiteur dans l’Union est ressorti à 7,14% en août 2024, quasi stable par rapport au niveau de 7,13% du mois précédent. Quant aux taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme, ils se sont établis à 5,31% au cours du mois sous revue, en baisse de 5 points de base par rapport au mois de juillet 2024.



Le taux d'inflation s’est fixé à 4,4% en août 2024, stable par rapport au mois précédent. S’agissant du taux d'inflation sous-jacente, il s’est réduit de 0,1 point, ressortant à 2,5% en août 2024 contre 2,6% un mois plus tôt. L’évolution de l’inflation en août 2024 est essentiellement imputable au ralentissement des prix observés au niveau des fonctions logement (+4,0% en août 2024 contre +4,5% en juillet 2024) et transport (+0,8% contre +1,1%), compensé par l’accélération des prix de la composante alimentaire (+6,8% contre +6,5%).



Adou Faye



Sur le marché interbancaire de l'Uemoa, une diminution du volume des échanges a été constatée en août 2024. Selon la Bceao qui donne l’information, toutes maturités confondues, le volume moyen hebdomadaire des opérations est ressorti à 797,4 milliards contre 828,6 milliards en juillet 2024, soit une baisse de 3,8%. Le taux d’intérêt moyen, calculé sur le compartiment à une semaine, est passé de 6,13% en juillet à 6,02% au cours de la période sous revue.Source : https://www.lejecos.com/Marche-interbancaire-de-l-...