Marché interbancaire de l’Uemoa : Baisse de 5,49% du taux d’intérêt moyen pondéré en juin 2023

Selon la Bceao qui donne l’information, au cours de la période d'analyse (juin 2023), le taux moyen pondéré et le taux marginal sur le guichet de refinancement à une semaine se sont établis à 5,00% chacun comme au mois précédent. «En juin 2022, le taux moyen pondéré se situait à 2,11% tandis que le taux marginal s’établissait à 2,0%.



Sur le marché interbancaire, le taux d'intérêt moyen pondéré sur la maturité à une semaine a connu une baisse en ressortant à 5,49% en juin 2023 contre 5,52% en mai 2023. Ce taux se situait à 2,55% en juin 2022. Globalement, les échanges se sont effectués au cours de la période d’analyse à 5,45%, en baisse de 12 pdb par rapport à mai 2023 et en hausse par rapport à sa valeur de 2,78% un an auparavant », informe la Bceao.



Selon la même source, les résultats de l’enquête sur les conditions de banque révèlent, à l'échelle de l'Union, que les taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois de mai 2023 ont connu une baisse de 3 pdb par rapport au mois précédent. Hors charges et taxes, le taux débiteur moyen est ressorti à 6,74%, contre 6,77% un mois auparavant et 6,48% un an plus tôt. Le coût du crédit bancaire a reculé au Togo (7,35% contre 7,77%), au Niger (8,80% contre 9,11%), en Côte d’Ivoire (6,25% contre 6,50%), au Burkina (7,91% contre 8,01%) et au Mali (7,57% contre 7,60%). Par contre, des hausses ont été observées en Guinée-Bissau (7,84% contre 7,24%), au Bénin (7,39% contre 7,02%) et au Sénégal (6,14% contre 5,96%).



Les taux d'intérêt créditeurs sur les dépôts à terme ont fléchi de 30 pdb pour s'établir à 4,95%, contre 5,25% un mois plus tôt et 5,18% une année auparavant. Par pays, la rémunération des dépôts a baissé au Togo (4,69% contre 5,66%), en Côte d’Ivoire (4,65% contre 5,16%) et en Guinée-Bissau (3,50% contre 3,61%). Les taux d'intérêt créditeurs ont, en revanche, augmenté dans les autres pays de l’Union : Bénin (5,42% contre 5,18%), Niger (6,10% contre 5,87%), Burkina Faso (5,67% contre 5,45%), Sénégal (4,98% contre 4,85%) et Mali (5,22% contre 5,19%).



Adou Faye







Source : En juin 2023, l'évolution haussière des taux sur les marchés monétaire et interbancaire a ralenti suite au maintien des taux directeurs de la Bceao décidé par le Comité de politique monétaire le 7 juin 2023.

