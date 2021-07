Marché interbancaire de l’Uemoa : Diminution de 12,7% du volume moyen hebdomadaire des opérations au mois de mai

« Le taux moyen pondéré desdites opérations est ressorti à 2,59%, contre 2,57% le mois précédent. Au titre du compartiment à une semaine, le volume moyen des opérations s’est établi à 339,3 milliards au cours du mois sous revue, contre 310,0 milliards un mois plus tôt.



Par ailleurs, le taux d’intérêt moyen sur ce guichet a légèrement augmenté pour se fixer à 2,37% en mai 2021, contre 2,33% le mois précédent », informe la Bceao.



Les résultats de l’enquête sur les conditions de banque révèlent une baisse des taux d'intérêt débiteurs au cours du mois de mai 2021 par rapport au mois précédent. Hors charges et taxes, le taux débiteur moyen dans l’Union est ressorti à 6,28%, contre 6,39% le mois précédent, soit un repli de 11 points de base. La moyenne des taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme s’est établie à 5,0% en mai 2021, quasi-stable par rapport au mois précédent.



Les indicateurs d’activités se sont globalement consolidés au cours du mois sous revue, reflétant la poursuite de la reprise de l’activité économique. Par rapport à la même période de l’année dernière, marquée par l’impact de la crise sanitaire, les indicateurs d’activité ont enregistré des taux de progression très élevés traduisant des effets de rattrapage. Ainsi, l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce a augmenté de 21,1%, sur un an, en mai 2021 contre une hausse de 21,8% le mois précédent. De même, l’indice du chiffre d’affaires dans les services marchands s’est accru de 18,7% au cours de la période sous revue, après une augmentation de 20,2% un mois plus tôt.



S’agissant de la production industrielle, l’indice a progressé de 11,9% en rythme annuel, au cours du mois sous revue, contre une hausse de 15,6% le mois précédent.



Sur la base des données officielles, le taux d’inflation s’est établi à 3,3% à fin mai 2021 par rapport à la même période de l’année passée, après une réalisation de 3,1% le mois précédent.

Source : Le Bulletin mensuel des statistiques de la Bceao pour le mois de mai 2021

