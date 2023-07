Marché interbancaire de l’Uemoa : La Bceao note une contraction du volume des échanges en mai 2023

Selon le document, une contraction du volume des échanges a été enregistrée au cours du mois de mai 2023. «Toutes maturités confondues, le volume moyen hebdomadaire des opérations est passé de 686,2 milliards en avril 2023 à 652,7 milliards en mai 2023, soit une baisse de 4,9%. Le taux d’intérêt moyen de référence calculé sur le marché interbancaire à une semaine est ressorti à 5,51% en mai 2023 contre 5,53% en avril 2023, soit une baisse de 2 points de base », informe la Bceao.



Les résultats de l’enquête sur les conditions de banque révèlent une baisse des taux d'intérêt débiteurs des banques en mai 2023 par rapport au mois précédent. Hors charges et taxes, le taux débiteur dans l’Union est ressorti à 6,74% en mai 2023, contre 6,77% un mois plus tôt, soit une baisse de 3 points de base. Quant aux taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme, ils ont diminué de 30 points de base, passant de 5,25% à 4,95% au cours du mois sous revue.



Au cours du mois de mai 2023, l’indicateur du climat des affaires est demeuré au-dessus de sa tendance de longue période, ressortant à 101,1, traduisant le maintien de la confiance des chefs d’entreprise sur l’orientation favorable des activités. Toutefois, il est en légère baisse par rapport à son niveau du mois passé. Les principaux indicateurs d’activités sont ressortis en décélération en mai 2023. Ainsi, comparé au même mois de l’année précédente, l’indice du chiffre d'affaires dans le commerce s'est accru de 4,7% en mai 2023 dans un contexte de baisse du rythme de progression des prix, contre une hausse de 6,0% un mois plus tôt. Les activités dans le secteur des services marchands ont augmenté de 3,4% au cours du mois sous revue, après un accroissement de 3,8% le mois précédent. Quant à l’indice de la production industrielle, il a progressé de 4,5% en mai 2023, contre une hausse de 4,6% en avril 2023.



Le taux d'inflation est ressorti, en glissement annuel, à 3,9% en mai 2023, en baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport à son niveau d’avril 2023, où il s’était établi à 4,6%, après avoir atteint un pic à 8,8% en août 2022. L’analyse par fonction montre que la décélération de l’inflation est observée principalement au niveau de la composante des produits alimentaires (-1,6 point de pourcentage) et du transport (-0,6 point). En effet, le taux de progression des prix des produits alimentaires est ressorti à 3,5% au cours du mois sous revue, contre une hausse de 5,1% un mois plus tôt. Quant à la composante «Transport», les prix ont progressé de 6,9% en mai 2023, contre une hausse de 7,5% un mois plus tôt. En revanche, la fonction «Logement» a connu une accélération des prix, avec une augmentation de 5,3% en mai 2023, contre 5,0% le mois précédent.

Adou FAYE

Dans son « Bulletin mensuel des statistiques » de mai 2023, la Bceao a analysé la situation du marché interbancaire de l’Uemoa.Source : https://www.lejecos.com/Marche-interbancaire-de-l-...