Marché interbancaire de l’Uemoa : Le taux d’intérêt moyen pondéré est ressorti à 3,51% en janvier dernier

«A la suite de la dernière décision du Comité de politique monétaire de décembre 2022, le taux minimum de soumission aux appels d'offres d’injection de liquidité et le taux de guichet de prêt marginal sont passés de 2,50% et 4,50% à respectivement à 2,75% et 4,75%, depuis le 16 décembre 2022 », lit-on dans le document.



Avec la poursuite de la procédure d’allocation complète, les demandes des banques sur les guichets de refinancement de la Bceao ont été servies au taux minimum de 2,75% depuis cette date.



« Sur le marché interbancaire, le taux d'intérêt moyen pondéré sur la maturité à une semaine est ressorti à 3,51% en janvier 2023 contre 3,44% en décembre 2022. En janvier 2022, ce taux se situait à 2,32% », informe la Bceao.



Adou Faye

Dans sa note de conjoncture économique, la Bceao a fait une analyse du marché interbancaire de l’Uemoa. Selon l’institution, au cours de la période récente, les conditions sur le marché monétaire sont restées favorables.Source : https://www.lejecos.com/Marche-interbancaire-de-l-...