Marché interbancaire de l’Uemoa : Le volume moyen hebdomadaire des opérations en baisse de 10,1% en février 2022

Selon le document consulté par Lejecos (le Journal de l’économie sénégalaise), sur le marché monétaire régional, le montant moyen des soumissions sur le guichet hebdomadaire des adjudications s’est établi à 4.025,7 milliards en février 2022, contre 3.632,8 milliards un mois plus tôt, soit une hausse de 10,8%.



Au niveau du marché interbancaire de l'Uemoa, le volume moyen hebdomadaire des opérations, toutes maturités confondues, est ressorti à 581,3 milliards en février 2022, en baisse de 10,1% par rapport au mois précédent. Le taux moyen pondéré s’est également replié, passant de 2,55% en janvier 2022 à 2,50% au cours du mois sous revue. Selon la Bceao, sur le compartiment à une semaine, le volume moyen des opérations a enregistré une baisse de 14,6% sur un mois pour se situer à 392,8 milliards en février 2022. Le taux d’intérêt moyen sur ce compartiment s’est replié, pour se situer à 2,26% au cours du mois sous revue, contre 2,32% un mois plus tôt.



Les résultats de l’enquête sur les conditions de banque indiquent une relative stabilité des taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois de février 2022 par rapport au mois précédent. Hors charges et taxes, le taux débiteur dans l’Union est ressorti à 6,26% en février 2022, contre 6,25% en janvier 2022. Les taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme ont connu une baisse, ressortant à 5,24% en février 2022, contre 5,28% en janvier 2022.



Au cours du mois de février 2022, l’indicateur du climat des affaires est ressorti à 101,0, au-dessus de sa moyenne de long terme, traduisant un optimisme des chefs d’entreprise quant à l’évolution de la conjoncture. Sur la base des données officielles, le taux d'inflation est ressorti, en glissement annuel, à 6,1% à fin février 2022, contre 6,5% en janvier 2022. Le niveau élevé de l’inflation en février 2022 est essentiellement imputable à la hausse des prix de la composante « Produits alimentaires » (+11,3%) et, dans une moindre mesure, celle de la fonction « Logement » (+4,0%) et « Transports » (+2,7%).



Adou FAYE

Dans son « Bulletin mensuel des statistiques », de février 2022, la Bceao a analysé la situation du marché interbancaire de l’Uemoa.Source : https://www.lejecos.com/Marche-interbancaire-de-l-...