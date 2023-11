Marché mondial des matières premières : Les cours du riz, du maïs et du sucre chutent

En revanche, la même source indique que ceux du blé et du coton ont enregistré des progressions respectives de 2,8% et 0,8% sur la même période.



Par ailleurs, la structure dirigée par Aboubacar Sedikh Bèye relève que le prix moyen de l’or noir est revu à la hausse après une baisse de celui-ci au mois précédent.



En glissement annuel, les cours du coton (-28,9%), du pétrole brut (-28,4%), du maïs (-17,4%), du Riz (-10,0%) et du blé (-3,4%) se sont repliés.



Cependant l’Ansd fait savoir enfin que celui du sucre (+30,4%) a progressé, comparé à un an auparavant.



Bassirou MBAYE







