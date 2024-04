Marché mondial des matières premières : Les prix ont augmenté à l’exception de ceux du maïs et du blé en janvier 2024

Cependant, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) relève que les cours du maïs et du blé ont fléchi respectivement de 3,9% et de 3,4% sur la même période.



Comparativement à janvier 2023, la même source fait savoir que seul le cours du sucre a connu une hausse de 13,6%.



Par contre ceux du maïs (-32,6%), du blé (-26,7%), du coton (-8,2%), du riz (-3,4%) et du sucre (-3,0%) ont fléchi sur cette période.



Bassirou MBAYE





Source : https://www.lejecos.com/Marche-mondial-des-matiere...

