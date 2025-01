Marché monétaire de l’Uemoa : Le taux d’intérêt s’est maintenu à 5,50% au 3e trimestre 2024

Selon la même source, sur le marché interbancaire, le taux d'intérêt moyen pondéré est ressorti à 6,08% au troisième trimestre 2024, contre 6,01% un trimestre plus tôt. A la même période de l’année précédente, ce taux était de 4,82%. Sur la maturité à une semaine, qui a totalisé 66% du volume global des transactions trimestrielles (59% au trimestre précédent), le taux d'intérêt moyen pondéré est ressorti inchangé par rapport au trimestre précédent à 6,10%, mais en hausse de 122 pdb par rapport au troisième trimestre 2023 (4,88%).



Cette progression des taux sur le marché interbancaire s’explique notamment par les tensions persistantes de trésorerie au niveau des banques consécutives à la forte sollicitation du marché régional et au relèvement des taux directeurs de la Bceao entre ces deux périodes (50 pdb).



Le volume des transactions, toutes maturités confondues, s’est situé en moyenne à 787,0 milliards au troisième trimestre 2024, en hausse de 4% par rapport au trimestre précédent où un volume de 756,0 milliards avait été enregistré. Le niveau des transactions s’était fixé à 654,0 milliards un an plus tôt (+20%).



Adou Faye

Au cours du troisième trimestre 2024, le taux d'intérêt moyen pondéré sur le guichet des appels d'offres à une semaine de la Bceao, s’est maintenu à 5,50%, niveau similaire à celui du trimestre précédent. L’information est contenue dans le rapport sur la politique monétaire de la Bceao.Source : https://www.lejecos.com/Marche-monetaire-de-l-Uemo...