Marche non autorisée : Moustapha Diakhaté soutient Guy Marius et Cie et rappelle à Macky Sall son passé L’ancien président du groupe parlementaire BBY défend Guy Marius et compagnie, arrêtés, vendredi, lors d’une marche non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

« Je veux dire d’abord ma solidarité à toutes les victimes de la hausse du prix de l’électricité si durement condamnées le 1er décembre 2019, à payer le pillage de la Senelec qui a vu sa masse salariale passer de 30 à 57 milliards entre 2015 et 2018. Heureusement, le temps est le meilleur détecteur des mensonges d’une Senelec exportatrice de courant électrique et suffisamment bien gérée pour générer un bénéfice historique de 25 milliards francs de CFA », écrit, en effet, Moustapha Diakhaté, sur sa page Facebook.



« Je veux rappeler à celles et ceux qui condamnent Guy Marius Sagna, cette marée humaine du 27 janvier 2009 qui a accompagné, sans autorisation préfectorale, l’ancien président de l’Assemblée nationale et ex-Premier ministre, Macky Sall au Commissariat central de Dakar » , poursuit-il.



« Sans cette marche non déclarée, (...) certainement l’APR n’allait pas porter son candidat à la magistrature suprême et célébrer ce 1er décembre 2019, son 11e anniversaire », conclut Moustapha Dikhaté.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos