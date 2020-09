Marché obligataire : La valeur des transactions en hausse de 98% la semaine dernière

Elle révèle que 4092 titres ont été négociés au cours de cette période. Selon la même source, à la clôture du vendredi 11 septembre 2020, la capitalisation boursière est ressortie à 5 438 430 439 565 XOF, soit une légère hausse de 0,37% par rapport à son niveau de la semaine précédente.



Cette hausse, explique-t-on, est nécessairement le fait de la première cotation de l'emprunt obligataire « TPCI 5,80% 2020- 2027 » (symbole TPCI.O47) le vendredi 11 septembre. Ainsi, ce sont 3 463 900 titres « TPCI 5,80% 2020-2027 » qui ont été admis à la cote pour une capitalisation boursière de 34,64 milliards XOF. Cette admission porte à 74 le nombre de ligne obligataire à la clôture de la semaine.



Quant à l’activité hebdomadaire sur le compartiment des titres publics du marché monétaire sous régionale, elle a enregistré trois adjudications dont l’émission simultanée de l’Etat de Côte d’Ivoire (60 milliards XOF) et celle de l’Etat du Bénin (25 milliards XOF). Le montant mis en adjudication par les émetteurs se chiffre à 110 milliards XOF. Ces opérations ont vu la participation de 85 investisseurs dont les soumissions s’établissent 276,780 milliards XOF. Les ressources retenues par les Etats ressortent à 121 milliards XOF.

Adou FAYE





