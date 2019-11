Marche pacifique de l'hôpital de Richard Toll: Le personnel réclame plusieurs mois d'arriérés de salaires

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 16:25

Les agents de l’hôpital de Richard-Toll dans le département de Dagana sont dans tous leurs états. Regroupés dans le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale de l'EPS de Richard Toll, ces agents ont battu le macadam, ce mercredi matin dans la ville.



Ils réclament plusieurs mois d'arriérés de primes, de logements, et déplorent les ruptures récurrentes de médicaments au sein de l'établissement sanitaire. Il y a de cela quelques mois, le Major Moussa Sène qui indiquait les conditions des travailleurs dudit hôpital, avait lancé un soutien à toutes les bonnes volontés pour la bonne marche de l’hôpital.

