Marche pacifique de remerciement : Les populations de Walaldé et environs, se mobilisent pour dire merci à Macky Sall Malgré une chaleur qui sévissait dans cette zone de l'île à Morphil, les populations du département de Podor et notamment, celles de la commune de Walaldé sont sorties en masse pour participer à une marche pacifique de remerciement au président de la République, Macky Sall. Sous la conduite du coordonnateur national du Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA), par ailleurs, maire de Walaldé, Moussa Sow, qui a sonné la grande mobilisation.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2024 à 15:24 | | 0 commentaire(s)|

Les populations venues de toutes les zones de l'île à Morphil, ont exprimé leur gratitude envers le chef de l'État, pour ses réalisations au Sénégal, notamment dans le département de Podor en général et dans la commune de Walaldé en particulier.



Arborant des tee-shirts à l'effigie du chef de l'État, avec des pancartes où on peut lire, "L'île à Morphil remercie le Président Macky Sall", les populations ont exprimé leur fierté et manifester leur satisfaction et leur reconnaissance envers le Président de tout les Sénégalais.



Après une longue marche qui s'est terminée devant la mairie de Walaldé, Moussa Sow, directeur du PUMA et premier magistrat de ladite commune, accompagné du Directeur général de la Saed et maire de la commune de Méry, a souligné que le Président Macky Sall va rester à jamais dans les annales de l'histoire du Sénégal, pour ses nombreuses réalisations, notamment le désenclavement du Fouta et particulièrement, du département de Podor.



"L e Président Macky Sall est entré dans l'histoire du pays et son nom restera gravé dans les mémoires des Sénégalais pendant des millénaires et ce sera le cas dans l'île à Morphil. Avec le désenclavement de l'île à Morphil magnifié par cette route goudronnée qui va de Déméte à Kass Kass en passant par Walaldé, je propose aux autorités administratives, aux décideurs et aux maires des différentes communes traversées par cette route, de la dénommer d'ores et déjà, "route Président Macky Sall". Parce que Macky Sall a été un dirigeant exceptionnel à tous égards. Car, après 12 ans de magistère, il a réussi ce que ses devanciers n'avaient pas réussi. Qui l'aurait cru il y'a quelques années dernière, que nous allons nous retrouver dans cette zone très reculée et bordée de cours d'eaux.



Donc, Macky Sall s'en va en laissant à la vallée du fleuve Sénégal, des projets d'envergure. Raison pour laquelle il est du devoir de tous les Sénégalais, de lui rendre un grand hommage pour tout ce qu'il a pu réaliser dans ce pays de la téranga ", a laissé entendre le coordonnateur du PUMA, devant une foule nombreuse, acquise à sa cause, qui n'a cessé de scander le nom du chef de l'État, Macky Sall.















Adama Sall (Saint-Louis)



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook