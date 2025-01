Marché postal: Le chiffre d’affaires évalué à 2 833 982 800 FCfa au 3e trimestre 2024

Selon l’Artp, l’observatoire est un dispositif de collecte d’informations, auprès des opérateurs, qui produit, suivant une périodicité définie, un état des lieux du secteur postal et permet de dégager, à moyen et long terme, des perspectives d’évolution. Dans un rapport, l’Artp a analysé le chiffre d’affaires du secteur postal. «Au troisième trimestre de l’année 2024, le chiffre d’affaires déclaré par les opérateurs postaux public et privés, est de 2 833 982 800 FCfa contre 2 598 832 070 FCfa au deuxième trimestre de l’année 2024, soit une hausse de 9, 048 % au cours du troisième trimestre de l’année 2024 », informe l’Artp.



Selon la même source, au troisième trimestre de l’année 2024, le chiffre d’affaires déclaré par les opérateurs postaux privés, est de 2 582 528 671 FCfa contre 2 345 415 929 FCFA au deuxième trimestre de l’année 2024, soit une hausse de 10,10 %. Concernant le deuxième trimestre de l’année 2024, le chiffre d’affaires est de 2 345 415 929 FCfa, soit une baisse de 8, 35% par rapport au premier trimestre de l’année 2024. Il est important de préciser que l’opérateur public, Sn La Poste, intervient sur le segment de l’express via sa filiale Ems.



Au troisième trimestre de l’année 2024, les investissements consentis par les opérateurs postaux (privés et public), s’élèvent à 117 758 035 FCfa contre 72 945 000 FCfa au deuxième trimestre de l’année 2024, soit une hausse de 61, 43 %.



Au troisième trimestre de l’année 2024, le marché (postal & express) comptabilise 4 085 emplois contre 4 138 emplois au deuxième trimestre, soit une baisse de 1,28 % Ce tableau ci-dessous représente la répartition des emplois sur la période T2 2023 à T2 2024.



Dans le but d’assurer sa mission d’information sur l’évolution du secteur postal, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a mis en place un observatoire des activités postales, qui lui permet de suivre, d’analyser et de publier, régulièrement, à l’attention des différentes parties prenantes, des rapports et tableaux de bord, sur les évolutions enregistrées dans le secteur postal au Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Marche-postal-Le-chiffre-d...