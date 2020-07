Marche prévue à Pikine après la prière du vendredi: Interdite par le préfet, la manifestation reportée Une partie de leur cimetière amputée et octroyée à une personnalité politique, un Collectif des populations de Pikine très en colère, avait programmé ce vendredi 17 juillet 2020, après la prière, à 14h30, une marche pacifique de contestation. Le préfet y a opposé son veto, annulant ainsi la manifestation.

La marche du Collectif des populations de Pikine qui était prévue ce vendredi 17 juillet 2020, a été reportée. Ce, sur ordre du Préfet, qui a évoqué un problème de non autorisation et de sécurité publique.



« Nous présentons toutes nos excuses à la presse pour tout désagrément causé. Nous vous tiendrons au courant de la prochaine date qui sera retenue à cet effet », nous a fait parvenir un des membres de l’organisation de cette marche.



Votre site leral.net voulant en savoir un peu plus, il nous a été soufflé que c’est le député Ibrahima Khalil Fall de Benno Bokk Yakaar, maire de Keur Samba Kane,qui est l'auteur de « forcing foncier » du cimetière de Pikine.



Il est même soupçonné d’être derrière cette annulation de marche du préfet.



