Marche prévue demain: Aar Li Ñu Bokk, Ñoo Lankk" et Front multi-luttes/ Doyna comptent braver l’interdit préfectoral

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Août 2020 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

Les mouvements citoyens Aar Li Ñu Bokk, Ñoo Lankk" et Front multi-luttes/ Doyna comptent marcher, demain vendredi, malgré l’interdiction du préfet de Dakar.



Selon "Vox Populi" qui donne la nouvelle, la marche partira de l’université Cheikh Anta Diop en passant par la Vdn, le Rond-point Omvs pour aller faire escale au siège d’Orange, avant de passer par le siège de l’Uvs.



La procession devra prendre fin au ministère de la Culture sise à la Cité Keur Gorgui. Le port du masque est exigé à tous les manifestants.





