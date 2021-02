Marché régional des titres publics : Le Sénégal lève avec succès 82,5 milliards de FCFA

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Février 2021 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse du ministère des Finances, cette intervention, qui s’inscrit dans le cadre de la couverture des besoins de financement de l’année 2021, a été réalisée avec la collaboration de l’Agence Umoa-Titres et de la Bceao. La même source signale que ces niveaux témoignent d’une nette amélioration des rendements, eu égard aux précédents taux qui étaient ressortis respectivement à 5,62% à 3 ans, 5,88 % à 5 ans et 6,29 % à 7 ans.



«Il convient de souligner que les taux d’intérêts ainsi réalisés traduisent la confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de la signature de l’Etat du Sénégal qui continue à se positionner comme émetteur étatique de référence sur le marché régional des titres de l’Umoa », renseigne le ministère des Finances.

Adou FAYE





Source : L’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, a levé le 5 février 2021, sur le marché régional des titres publics de l’Umoa, un montant de quatre-vingt-deux milliards cinq cent millions de FCfa (82,5 milliards) , au terme d’une émission par adjudication d’obligations assimilables du Trésor de maturité de trois (3), cinq (5) et sept (7) ans.Source : https://www.lejecos.com/Marche-regional-des-titres...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos